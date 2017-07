Saúde HU realiza mutirão contra hepatites virais "O atendimento é gratuíto e não precisa de agendamento."

Foto: Imagem cedida pela equipe de comunicação do HU

Comemorando o Dia Mundial de Luta Contra as Hepatites Virais(28) e o Julho Amarelo, o Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (HUMAP-UFMS) está realizando nesta quinta-feira (27) um mutirão de testagem e vacinação.

Os atendimentos são gratuitos, não necessitam de agendamento e estão sendo realizados nesta quinta-feira (27), das 8h às 15h.

Até as 10h, 38 pacientes já realizaram os testes, que incluem hepatite B e C, sífilis e HIV. Um paciente foi confirmado com sífilis e uma paciente com hepatite C. Os resultados ficam prontos em 15 minutos.

Pacientes que já estão com as vacinas vencidas também podem tomar a vacina no próprio HU. Basta levar a carteira de vacinação.

-Colóquio sobre hepatites virais

Dando continuidade ao Julho Amarelo, o HU realiza nesta sexta-feira (29), um Colóquio Sobre Temas Emergentes em Saúde Pública, com o tema Hepatites Virais.

O Colóquio será realizado das 9h30 às 11h no auditório do LAC, na UFMS e terá a participação da infectologista sa Sesau, Márcia Janini Dalfabro, da gerente técnica do programa estadual de IST/AIDS, Daniele Martins, da infectologista do HUMAP-UFMS, Silvia Uehara, e moderação da professora doutora Ana Rita Motta de Castro. O evento é gratuito e aberto ao público.