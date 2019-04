Importação ilegal Ibama descobre importação ilegal de aranhas em SP

Ação de fiscalização realizada pelo Ibama em conjunto com a Polícia Militar de São Paulo resultou na apreensão de 80 animais silvestres em Limeira, no interior do Estado. Um lagarto leopardo e 64 aranhas caranguejeiras eram mantidos irregularmente em um imóvel residencial.



O criadouro clandestino foi descoberto no dia 17 passado após interceptação pelos Correios de encomenda procedente do Chile que continha 15 aranhas. O responsável foi autuado, informou o Ibama em sua página na internet.



Operadores de raio-x identificaram a remessa durante inspeção de rotina no Centro de Tratamento de Correspondências Internacionais dos Correios em São Paulo e alertaram a equipe da Unidade Técnica do Ibama no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo.



Após constatar que os animais estavam em "boas condições", os agentes ambientais acionaram a Coordenação-Geral de Fiscalização do Ibama, em Brasília, e a Unidade Técnica do Ibama no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP).



A entrega da encomenda foi monitorada por agentes do Instituto e de batalhões ambientais das PMs de Rio Claro (SP) e Campinas. De acordo com a Polícia Militar, o destinatário já havia sido alvo de fiscalização.



Os 80 animais apreendidos foram destinados ao Laboratório Especial de Coleções Zoológicas do Instituto Butantan, em São Paulo.



O Ibama informou que as informações reunidas durante a ação fiscalizatória serão encaminhadas ao Ministério Público Federal para "apuração de responsabilidade criminal".