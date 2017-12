Ideia campeã do Hack a city é contemplada em projeto já apresentado pelo Vereador Delegado Wellingto

Neste último final de semana, no Living Lab, Laboratório de Inovação do Sebrae/MS, Campo Grande foi sede da Hack a City, um Hack a Thon de 24 horas, que desafia Hackers como programadores, desenvolvedores e Data Scientists a pensar soluções que valorizem dados fornecidos pela cidade e com estes, desenvolver aplicações que tenham impacto na vida dos cidadãos.

O vereador Delegado Wellington participou ativamente do evento, destacando: “Fui contemplado com uma das ideias que vem de encontro ao projeto que estamos trabalhando na Câmara com o Plano Municipal de Segurança Pública que oferece o link de prevenção primária ao cidadão e foi implantado por uma das equipes. Estou extremamente satisfeito, a Câmara contribuiu com ideias e fornecimentos de informações. Saímos daqui muito orgulhosos e otimistas com esta nova geração pensando tecnologia e solução para nossa Campo Grande”, pontuou.

O destaque especial foi para a ideia campeã, do Time Feeding, que foi a utilização da comida desperdiçada pelos restaurantes de Campo Grande para alimentar quem não tem o que comer.

Tal temática que vem sido fortemente debatida pelo Vereador Delegado Wellington que como solução para racionalizar e otimizar a distribuição e a utilização de alimentos para segmentos populacionais em situação de carência, de pobreza ou de exclusão como creches, escolas, abrigos para idosos, albergues, casas de apoio, as que tratam dependentes químicos e outras, apresentou o Projeto de Lei 8.732/17, que cria o Programa de Redistribuição de Alimentos Excedentes em Campo Grande.

Em sua propositura, o Vereador Delegado Wellington, ressaltou que todos têm direito a uma alimentação saudável, acessível, de qualidade, em quantidade suficiente e de modo permanente. “Isso é o que chamamos de Segurança Alimentar e Nutricional, que deve ser totalmente baseada em práticas alimentares promotoras da saúde, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais. Alimentar é questão de vida e de morte. Somos uma sociedade faminta e desigual. A fome provém da falta de alimentos que atinge um número elevado de pessoas no Brasil e no mundo. Apesar dos grandes avanços econômicos, sociais, tecnológicos, a falta de comida para milhares de pessoas no Brasil continua, e em Campo Grande não é diferente", explicou.

A vitória do tema na competição evidencia a seriedade e importância do referido projeto, destacando a atuação do parlamentar com seu compromisso em proteger o povo e servir a lei.