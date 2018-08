"Prêmio Nobel da Matemática" Identificado acusado de roubar medalha de ouro de matemático "A medalha Fields é toda feita de ouro, de 14 quilates, e vale cerca de R$ 16 mil"

Cauchar Birkar recebe a Medalha Fields Foto: Fabio Teixeira / AFP

A Polícia Civil identificou dois suspeitos de furtarem a medalha Fields, recebida pelo matemático iraniano Caucher Birkar, em cerimônia ontem, quarta-feira (1º) no Rio de Janeiro.

A honraria internacional, considerada um Prêmio Nobel da Matemática, foi entregue durante abertura do Congresso Internacional de Matemática, no Riocentro, a quatro cientistas que se destacaram neste ramo de conhecimento nos últimos quatro anos.



A medalha, guardada na pasta do iraniano, teria sido furtada depois que a pasta ter sido deixada sozinha em cima de uma mesa. Ao perceber o sumiço da pasta, o iraniano chamou os seguranças, que encontraram posteriormente a pasta em outro lugar, sem a medalha.

Preço

A medalha Fields é toda feita de ouro, de 14 quilates, e vale cerca de R$ 16 mil. Foi a primeira vez que o Brasil sediou a cerimônia de entrega da honraria.

A Delegacia de Atendimento ao Turista (Deat) e a Delegacia do Recreio, bairro onde fica o Riocentro, divulgaram as imagens dos dois suspeitos e estão fazendo diligências para localizá-los.



Além de Birkar, foram premiados ontem o indiano Akshay Venkatesh, o italiano Alessio Figalli e o alemão Peter Scholze.