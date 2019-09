Identificados pai e filho presos em depÃ³sito com oito toneladas de maconha

Maconha Identificados pai e filho presos em depósito com oito toneladas de maconha Depósito funcionava em uma casa perto da BR-463, na saída de Ponta Porã para Dourados; pai e filho foram autuados em flagrante

Foram identificados como Francisco Francimar da Silva, 56, e o filho dele, Ayrton Jhonson da Silva Gomez, 25, os dois homens presos na noite desta segunda-feira (9) no depósito de maconha descoberto após denúncia anônima por policiais civis em Ponta Porã, a 323 km de Campo Grande.

Na casa localizada na saída de Ponta Porã para Dourados foram encontradas oito toneladas de maconha divididas em 260 fardos, cinco munições de calibre 9 milímetros, dois cartuchos calibre 12 e um Fiat Palio azul ano 1996.

Outro filho de Francisco, de 29 anos, foi levado para a delegacia para prestar depoimento, mas afirmou que não tinha conhecimento do envolvimento do pai e do irmão com o tráfico.

No momento em que Francisco foi preso, o rapaz deixava o pai no depósito, mas disse que raramente ia ao local e não sabia que a casa localizada na margem da BR-163, a 2,5 km da cidade, era usada para guardar maconha.

De acordo com a Polícia Civil, quando chegaram à casa revelada na denúncia anônima os policiais sentiram o forte cheiro de maconha. Não havia ninguém no local, mas diante da forte evidência a equipe entrou o imóvel e achou a droga que ocupava totalmente um dos cômodos. Também foram encontradas as munições.

Enquanto os policiais vistoriavam o local, chegaram Francisco e o filho de 29 anos. Francisco disse que morava no local e o rapaz alegou que apenas tinha ido deixar o pai na casa.

Mesmo com o forte cheiro, Francisco negou saber da maconha guardada em um dos cômodos e até no quarto em que ele dormia. Por fim, acusou o outro filho, Ayrton Gomez, de ser o dono da droga. O rapaz trabalhava perto da casa e também foi preso.