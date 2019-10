Idosa mata quatro filhotes de gato Idosa de 83 anos é levada para a delegacia após matar quatro filhotes de gato a pauladas Gata estava com filhotes encostada no muro da casa da idosa

Uma idosa de 83 anos foi levada para a delegacia de Ribas do Rio Pardo, MS, na noite de terça-feira (8) depois de matar a pauladas filhotes de gato, que estavam dentro de uma caixa encostada no muro de sua casa.

Segundo o boletim de ocorrência, uma das moradoras do bairro teria encontrada a gata com seus quatro filhotinhos na rua. Ela, então, com a ajuda de outra moradora colocou os filhotinhos dentro de uma caixa encostada no muro de uma casa para que não fugissem.

A mulher teria ido atender seu filho e depois retornaria para buscar os gatinhos. Mas, momentos depois uma outra moradora que passava pela rua viu quando a idosa saiu da residência e matou os filhotes a pauladas dentro da caixa. A polícia foi acionada e a idosa levada para a delegacia e autuada pelo crime de maus-tratos.