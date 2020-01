MORADA DO SOL Idosa é atacada por Pitbull e dono do animal nem sai de casa para ajudar Escapou da morte graças a vizinho que usou gritos e pedaço de pau para fastar o cachorro

Depois de conseguir salvar dona Antônia, o vizinho pediu para ela se esconder na casa dele Foto: Wesley Ortiz

Antônia Domingos Alves Duarte, de 66 anos, ficou ferida no rosto, teve cortes na cabeça e escoriações pelo corpo depois de ser atacada por um cachorro da raça Pitbull no bairro Morada do Sol, em Campo Grande. O caso aconteceu no domingo (29), quando a idosa passava pela Rua Juquiri.

Imagens de circuito de segurança mostram o momento do ataque. Um vizinho teria socorrido a idosa, após gritar e usar um pedaço de madeira para afastar o cachorro, segundo informou a família. Depois de conseguir salvar dona Antônia, o vizinho pediu para ela se esconder na casa dele até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A neta da vítima disse ao site Top Mídia News, que o irmão do dono do cachorro assistiu o ataque sem ao menos intervir para salvar a idosa. “O que mais indignou a gente foi o fato do irmão dele [dono do cão] ficar olhando do portão e não fazer nada, mesmo com minha avó gritando por socorro”, disse a neta da vitima.

Ainda segundo o site, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve ao local e somente após a chegada da viatura, o dono do cachorro teria saído de casa para conversar e dito que “o cão sempre escapa e era só chamar ele, que o episódio teria sido evitado”. A família da vítima disse ainda que portão da residência em que o animal vive, não tem tranca.

A família diz que o dono do Pitbull disse que ajudaria com os remédios, mas até o momento não foi até a casa da idosa para cumprir o prometido. O portão continua com o mesmo problema: sem tranca.

A família aguarda a recuperação da idosa para registrar boletim de ocorrência.

VEJA O VÍDEO

Fonte: Top Mídia News.