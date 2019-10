Acidente Idosa perde controle de carro em curva e capota várias vezes em estrada Dois idosos foram socorridos com lesões leves pelos bombeiros

Uma idosa de 69 anos e um homem de 70 anos tiveram ferimentos nesta quarta-feira (23) ao se envolverem em um acidente na BR-262 em Corumbá, a 444 quilômetros de Campo Grande. O carro em que as vítimas estava capotou.

Informações passadas pelo Corpo de Bombeiros são de que o acidente aconteceu por volta do meio dia de quarta (23), quando o casal de idosos estava em um veículo Renault Sandero e a idosa que dirigia o carro teria perdido o controle vindo a capotar várias vezes na estrada.

O carro foi parar em meio a um matagal às margens da rodovia, sendo que militares do Exército e dos bombeiros fizeram o resgate do casal, que foi socorrido com ferimentos leves e levado a uma unidade de saúde.