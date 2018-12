SIDROLÂNDIA Idosa que pegou carona em Gol branco é encontrada pela família

Cleusa Santos da Silva, 63, foi encontrada pela família na tarde desta sexta-feira (28) andando pelas ruas do bairro São Conrado, em Campo Grande. De acordo com o Midiamax, os parentes estavam a procura da idosa, que desapareceu nesta manhã em Sidrolândia, após pegar carona em um carro Gol Branco, na BR-060.

Ao Midiamax, a neta da idosa, Karolina Silva Reis, disse que Cleusa foi levada pelo marido até a rodovia, onde pegaria um ônibus para Campo Grande.

Como ela perdeu o ônibus, o marido contou que ela pegou uma carona com duas mulheres que estavam em um carro Gol de cor Branca que viria para Campo Grande.

Após algumas horas a família retomou as buscas e encontrou Cleusa próxima a um mercado no bairro São Conrado. De acordo com a neta, a idosa apresenta quadros de esquecimento, e se perdeu ao chegar na Capital.