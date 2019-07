Carandá Bosque Idosa sofre mal súbito e carro capota várias vezes no Carandá Bosque Vítima disse não se lembrar o que aconteceu

Uma idosa de 68 anos acabou capotando o veículo Ford Fiesta, em Campo Grande, no início da tarde desta sexta-feira (26), na Avenida Nelly Martins, no Carandá Bosque. Ela contou aos bombeiros que não se lembrava do que havia acontecido.

Informações passadas pela tenente do Corpo de Bombeiros, Janaíne Santana, são de que a idosa trafegava pela avenida quando teria tido um mal súbito e sofrido um ‘apagão’ perdendo o controle da direção, vindo a capotar o carro parando às margens do córrego.

Para que o carro não caísse nas águas, populares que passavam pelo local seguraram o veículo tombado até a chegada do Corpo de Bombeiros, que amarrou cordas no veículo para que os socorristas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) conseguissem retirar a idosa.

A vítima foi socorrida consciente e orientada reclamando de dores no peito, sendo levada para uma unidade de saúde da Capital. Segundo a tenente do Corpo de Bombeiros, o acidente só não foi pior porque a idosa estava em baixa velocidade.