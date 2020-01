Redes sociais Idosa vai pela primeira vez a motel e morre após transa com homem de 44 anos Os dois se conheceram nas redes sociais

Idosa de 64 anos morreu depois de transar com um homem de 44 anos, no bairro Planta Cruzeiro, em Piraquara, na região metropolitana de Curitiba (PR). Era a primeira vez que a mulher visitava um motel.

O homem que acompanhava a senhora disse que os dois se conheceram em uma rede social e se encontraram pela primeira vez já no motel. Ele disse à polícia que ela só tomou água e quando foi tomar banho, começou a convulsionar e caiu.

O rapaz chamou o socorro, mas a idosa não resistiu e morreu, na noite de terça-feira (7). Conforme a polícia, o homem permaneceu no local e prestou todo apoio possível. Apesar do depoimento, o caso será investigado pela Delegacia de Piraquara, que irá esperar o laudo do Instituto Médico Legal, IML, que informará a causa da morte.