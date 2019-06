Estupro Idoso amarra, estupra criança de 7 anos e ameaça: ‘vou cortar seu pescoço’

Idoso de 65 anos foi preso na madrugada desta quarta-feira (19) suspeito de amarrar e estuprar uma criança de sete anos de idade. O crime aconteceu na cidade de Aquidauana – a 143 km de Campo Grande.

Conforme as informações, a mãe de 26 anos, pediu para ficar uns dias na casa do suspeito. Durante a madrugada desta quarta, a jovem foi ao banheiro, que fica fora da residência, quando em seguida escutou a filha gritar por socorro. A mãe correu para ver o que estava acontecendo, quando se deparou com a porta trancada. Após alguns segundos ela conseguiu entrar na casa e perguntou o que estava acontecendo, mas o suspeito fugiu do local.

A criança relatou que estava com dores. Conforme o site JNE, ela disse que o homem teria tirado sua roupa, amarrado suas mãos e a estuprado. O suspeito ameaçou a menina, dizendo que se ela contasse o que aconteceu, cortaria seu pescoço. Após o relato, a mãe acionou a Polícia Militar, que fez diligências e conseguiu localizar o idoso escondido em outra residência.

O suspeito foi preso encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana. O Conselho Tutelar também foi acionado para acompanhar a ocorrência e garantir todo o suporte para a vítima.