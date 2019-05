Ala vermelha Idoso atacado por rottweilers segue na ala vermelha da Santa Casa Vítima deu entrada no Hospital em estado grave e apresentou melhora nas últimas horas

O idoso de 70 anos, atacado por dois cães da raça rottweiler, na manhã desta quarta-feira (29), no bairro José Tavares, em Campo Grande, segue internado na ala vermelha do Pronto Socorro da Santa Casa. As informações são da assessoria de imprensa da Santa Casa.

Ainda de acordo com o núcleo de comunicação do Hospital, a vítima está consciente, orientada e o estado de saúde é estável. Durante avaliação médica foi constatado que o idoso levou mordidas no peito, braços e nas pernas. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele deu entrada no Pronto Socorro em estado grave.

Ataque

Conforme apurou a reportagem do Jornal Midiamax, o idoso entrou na residência onde mora e ao bater o portão, foi atacado pelos dois rottweilers do filho.

A Polícia Militar informou que os cães morderam e arrastaram a vítima pelo quintal da casa. Funcionários que trabalhavam em uma rede de esgoto subiram no muro da residência e com a ajuda de uma vara, conseguiram desviar a atenção dos animais.

Vizinhos contaram que os rottweilers chegaram há cerca de 40 dias na casa, já adultos. O líder do bairro, Ivonildo da Silva, de 54 anos, contou à reportagem, que teme pela vida das crianças. “Queremos que os cachorros sejam retirados daqui, pois podem causar mais ataques”, diz.