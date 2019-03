CIDADE Idoso cai em córrego e fica em estado grave Homem foi encontrado no interior do córrego na Ernesto Geisel

Idoso foi socorrido em estado grave pelo Corpo de Bombeiros Foto: Bruno Henrique/Correio do Estado

Um idoso, de 64 anos, que não teve a identidade divulgada caiu no corrégo da avenida Ernesto Geisel, quase no cruzemnto com a avenida Mato Grosso, na manhã de hoje (26), por volta das 6h30. Com ferimentos a vítima foi localizado por uma testemunha que passava pelo local e acionou o socorro.

Segundo site Correio do Estado, o Corpo de Bombeiros informou, que a vítima caiu de uma altura de seis metros e ainda não haviam informações sobre o motivo da queda. O idoso teve ferimentos no rosto e um corte de aproximadamente oito centimentros na cabeça.

A vítima é conhecida por alguns moradores da região e é natural da cidade de Coxim. O resgate foi difícil, devido altura e aglomeração de curiosos, a ação de resgate durou cerca de 10 minutos.

O idoso foi encaminhado à Santa Casa em estado grave. Parte da avenida ficou interditada, sentido Centro.