Condenado Idoso condenado por estuprar três netas é preso em MS Crimes ocorreram na cidade de Pereira Barreto, no interior de São Paulo

Um idoso de 78 anos acusado de estuprar as três netas de 5, 9 e 10 anos, foi preso ontem (5), em Três Lagoas, cidade distante a 326 quilômetros de Campo Grande. Os estupros ocorreram em janeiro de 2014.

Conforme informações do site JPNews, os abusos ocorreram na cidade de Pereira Barreto, no interior de São Paulo. As crianças são filhas da enteada do acusado e foram abusadas enquanto passavam férias na casa da avó.

O caso foi denunciado à polícia e, no dia 31 de outubro deste ano, o suspeito foi condenado a nove anos e quatro meses de reclusão, em regime fechado, pelo estupro das três crianças.