Polícia Idoso de 77 anos é preso suspeito de espancar homem com bastão de madeira em MS De acordo com a polícia, suspeito foi encontrado deitado em sua cama e alegou que vítima teria invadido sua casa, em Cassilândia (MS).

Um idoso de 77 anos foi preso suspeito de espancar um homem 44 anos com um bastão de madeira neste sábado (16), em Cassilândia. De acordo com a polícia, o idoso alega que a vítima teria invadido sua casa.

Conforme o boletim de ocorrência, o serviço de ambulância foi acionado para o realizar os primeiros socorros. A vítima estava foi encontrada caída em uma calçada próximo da casa do suspeito com o corpo todo ensanguentado, ferimentos na cabeça e várias manchas de sangue espalhadas no local.

Consciente, o homem contou que teria sido agredido pelo idoso. Na frente da casa do suspeito, os policiais encontraram marcas de sangue. Ao entrarem na residência, o suspeito estava deitado na cama e de início negou ser o autor das agressões, segundo a ocorrência.

De acordo com a polícia, na varanda da casa do idoso foi encontrado mais marcas de sangue. Dentro do quarto dele, ao lado da porta, foi localizado um bastão de madeira, de aproximadamente 57 centímetros, com marcas de sangue, supostamente da vítima.

Segundo o boletim de ocorrência, ao ser indagado mais uma vez, mudou a versão e confirmou que havia agredido a vítima com o bastão de madeira, pois esta teria invadido a sua residência.

Conforme a equipe médica do hospital, a vítima está internada e apresentou quatro ferimentos graves na cabeça. O idoso foi encaminhado para a delegacia sem lesões corporais e o caso foi registrado como tentativa de homicídio.