Sentença Idoso de 83 anos é condenado a 8 anos de prisão acusado de estuprar menina de 4 anos "O caso aconteceu em maio de 2015"

Foi condenado na 8 anos de prisão Waldemar Baptista Nobre, 83 anos, por estuprar uma criança de 4 anos no Residencial Sitiocas, no Conjunto Rouxinóis, em Campo Grande. Após o crime, o idoso fugiu para a casa do filho, em Ribas do Rio Pardo, a 103 quilômetros de Campo Grande, onde foi preso pela Polícia Civil.

O caso aconteceu em maio de 2015. A sentença foi publicada na quarta-feira (26) no Diário Oficial da Justiça. O réu, que respondia ao processo em liberdade, pode entrar com recurso no prazo de cinco dias.

Na época, a delegada da Casa da Mulher Brasileira, responsável pelo caso, Elaine Cristina Ishiki Benicasa, o estupro foi gravado por um jovem morador do mesmo residencial. O idoso dava picolés para ganhar a confiança da vítima.

Ela disse que o acusado falava que a amava muito, que era linda e pedia para ela não contar sobre os abusos para os pais. Preso, Waldemar negou o crime, mas em seguida, quando viu os vídeos, confessou dizendo que os abusos aconteceram mais de uma vez. Ele disse ainda que fazia isso em momentos de solidão.

Fonte: Campo Grande News.