Idoso desaparece após sair de casa para cobrar pastor no Jd. Los Angeles

Por: Silvia Frias 22/04/2019 às 16:56

O filho de idoso de 76 anos registrou boletim de ocorrência para relatar o desaparecimento do pai. A última informação é que o homem teria saído de casa para e foi cobrar uma dívida de um pastor, no Jardim Los Angeles. O boletim de ocorrência foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da região central. Luiz Paulo Vieira de Oliveira disse que o pai, José Benedito de Oliveira saiu de casa hoje, no Jardim Anache, por volta das 6h e não disse onde iria. À polícia, Luiz relatou que foi a hospitais de Campo Grande já que o pai está debilitado, com problemas na coluna, pé e joelho, anêmico e pesando 37 quilos. O filho do idoso foi até o antigo endereço do pai, no Jardim Los Angeles e testemunhas relataram que o idoso teria passado no bairro para cobrar uma dívida de pastor. Segundo Luiz, o pai tem aproximadamente 1,70m, moreno, magro, usava botina amarela, calça social, camisa preta, chapéu e anda se apoiando de cabo de vassoura. Segundo assessoria da Polícia Civil, não há atualização do caso e, por enquanto, o idoso permanece como desaparecido.