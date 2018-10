Idoso Idoso é assassinado e corpo encontrado pendurado em cerca

Fernando Teodoro dos Santos, 79, foi assassinado em uma fazenda no município Rio Brilhante. O corpo foi encontrado por funcionários da propriedade vizinha de onde o idoso morava, por volta das 07h30 desta terça feira (30/10).

A vítima estava pendurada na cerca distante 2km de onde residia. De acordo com o Rio Brilhante em Tempo Real, o delegado Guilerme Sarian afirmou que o homem era aposentado e morava com um cuidador em uma casa cedida pelo dono da fazenda e foi visto pela ultima vez com vida no domimgo.

No corpo foram encontrados pelo menos oito perfurações em varias partes, braço direito e dedo indicador quebrados. A suspeita é que uma enxada apreendida com marcas de sangue no cabo, foi usada no crime.

Fernando foi encontrado em uma cerca de arame. O homem que atuava como cuidador dele foi levado para depor.

Em uma cama na casa onde a vítima morava foram encontradas manhas de sangue. Segundo Sarian, aparentemente nenhum objeto foi levado.

O corpo foi encaminhado para o IML de Dourados e depois liberado para velório em Maracaju.

Fernando éra natural da cidade de Porto Calmo, Alagoas e nao tinha familiares na região.