Nova Alvorada do sul Idoso é encontrado morto em córrego no interior de MS e polícia investiga causas da morte Homem não foi identificado

O corpo de um idoso foi encontrado em um córrego próximo às margens da BR-163, na cidade de Nova Alvorada do sul, distante 117 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do site Alvorada Informa, o corpo foi encontrado na manhã desta terça-feira (12), a Polícia Militar esteve no local e investiga o que pode ter causado a morte do idoso, que aparenta ter aproximadamente 65 anos. O homem seria funcionário de uma chácara próximo ao local.