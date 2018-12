PM Idoso é encontrado pela PM após passar dia e noite perdido em mata de MS Ele mora na região e se perdeu ao voltar do Centro de Campo Grande para casa.

Policiais do 10º Batalhão de Polícia Militar encontraram um idoso de 79 anos perdido em uma mata a beira do rio Anhanduí, no bairro Aero Rancho, em Campo Grande, na tarde de quinta-feira (6). Ele estava na região desde a tarde de quarta-feira (5) e precisou de atendimento médico porque ficou debilitado.

O idoso mora em uma chácara na região da Gameleira e havia saído de casa para ir ao Centro da capital. Na volta, ele se perdeu em um trecho que faz a pé.

Ele foi encontrado em uma região de difícil acesso, estava desidratado e com ferimentos na cabeça, braços e pernas. O idoso já recebeu alta e está com a família.