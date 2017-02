Crime Idoso é morto com varios golpes de machadinha e o caso está ligado a outras mortes "A investigação segue muitos caminhos"

Foto: Reprodução

Idoso, de 84 anos, Edu da Silveira, foi morto na manhã desta quarta-feira (31), no Jardim São Conrado, ao sair de um posto de saúde da região. A vítima foi assassinada com mais de dez golpes de arma branca.

Populares acionaram o Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que atestou o óbito de Edu. O idoso seria conhecido na região como ‘Carniceiro’.

De acordo com testemunhas há duas semanas o filho de Edu teria se envolvido em um assassinato, e que na última semana sua casa foi incendiada como aviso.

Depois de perder todos os documentos, a vítima teria ido até ao posto de saúde para buscar receitas para a compra de medicamentos, e ao sair do local foi morto. Ainda não se tem informações da autoria do crime.

Edu teve várias lacerações pelo corpo, atingindo vários órgãos. Ele morreu no local. A polícia confirmou que Edu,seria 'Carniceiro' o pai de 'Boiadeiro' acusado pela morte de Lourivaldo Rojas, de 32 anos.

Relembre o caso

Homem é encontrado morto com uma punhalada no tórax, a vítima foi identificada como sendo Lourivaldo Rojas, encontrado caído na frente de uma casa por moradores do Jardim São Conrado. Equipes policiais foram acionadas e a Perícia constatou que ele tinha um ferimento profundo no tórax, provocado por um punhal.

No local, o delegado Tiago Macedo percebeu que Celso, o ‘Boiadeiro’, estava agitado e dizendo várias frases sem sentido, portanto o interrogou. O delegado viu as manchas de sangue na roupa do homem e o levou para a delegacia, onde determinou a prisão preventiva do suspeito.

A princípio o homicídio teria sido motivado por questões relacionadas a uso e venda de drogas, mas o caso segue em investigação.