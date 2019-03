Idoso Ã© preso com CNH falsa e confessa que pagou R$3 mil pelo documento

CNH falsa Idoso é preso com CNH falsa e confessa que pagou R$3 mil pelo documento Ele ainda disse que a sua habilitação havia vencido em 2015 sendo apenas a categoria A

Um idoso, de 78 anos, foi preso por usar CNH (Carteira Nacional de Habilitação) falsa, ele estava em um veículo Honda Civic, quando foi abordado por uma equipe da PMR (Polícia Militar Rodoviária), próximo à cidade de onde mora, Rosana (SP).

Segundo informações do site Jornal da Nova, durante fiscalização os policiais suspeitaram do documento apresentado, momento em que consultaram no sistema e constataram que os dados pertenciam a outro condutor.

Ao ser confrontado, o idoso confessou que a sua habilitação estava vencida desde 2015, e que tinha adquirido a documentação falsa no município de Terra Rica (PR), pelo valor de R$3 mil.

O documento foi apreendido, o homem preso e encaminhado para Cadeia Pública de Presidente Venceslau (SP).