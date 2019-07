Preso e multado Idoso é preso e multado em R$ 7 mil por pesca de Dourado e Piracanjuba Ele foi preso, mas saiu depois de pagar fiança

Um idoso de 60 anos foi parar na delegacia nesta terça-feira (23) e também foi multado por pesca predatória em Angélica, a 323 km de Campo Grande. Ele foi flagrado com peixes proibidos para pesca, durante operação da PMA (Polícia Militar Ambiental).

A PMA recebeu uma denúncia a respeito de lancha que praticava pesca predatória no rio Ivinhema. Os policiais localizaram a lancha em um rancho de pesca, onde também havia um freezer com peixes proibidos para pesca. No freezer, foi encontrado um exemplar de Dourado, que tem sua captura proibida por lei. Em outro freezer foi encontrado um exemplar de Pintado, medindo 142 centímetros, portanto, com tamanho superior ao permitido, que é de 115 centímetros. Também foram encontrados três exemplares de Piracanjuba, que também tem pesca proibida por lei, além de pequenas quantidades de outros peixes.

O pescado e a lancha utilizada na pesca foram apreendidos. O proprietário do rancho recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Angélica, onde foi autuado em flagrante pelo crime ambiental e saiu depois de pagamento de fiança. Ele também foi autuado administrativamente e multado em R$7.038 pela PMA.