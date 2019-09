Avenida Idoso morre ao bater carro contra caminhão parado em avenida

Claudinei Benitez, 64, morreu na manhã desta segunda-feira (23/9), em Campo Grande, após colidir o veículo em que estava contra semirreboque de um caminhão, que estava estacionado na Avenida George Chaia, na Vila Piratininga. Testemunhas contaram que o motorista perdeu o controle da direção metros antes de atingir o veículo.

Conforme o Campo Grande News, o idoso seguia pela via num Fiat Palio quando invadiu a pista contrária e atingiu o semirreboque.

Testemunhas contaram que ele não estava em alta velocidade, mas andou em zig zag pela pista por vários metros e quase atingiu um motociclista antes de causar o acidente.

Ainda conforme o site, a polícia ainda não sabe se o motorista morreu após um mal súbito ou por conta dos ferimentos sofridos na colisão.

Ao Campo Grande News o pai do proprietário do veículo, que não quis se identificar, explicou que o pneu do caminhão do filho estourou, por isso ele deixou o semirreboque estacionado em frente de casa e saiu para fazer o remendo.