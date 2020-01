Idoso Idoso morre atropelado na frente da própria casa

José Teocléssio da Costa, 83, morreu no início da tarde desta quinta-feira (9/1) ao ser atropelado na Vila Ipiranga, em Campo Grande. O acidente ocorreu em frente a residência onde o idoso mora.

Ao Midiamax, o filho de José disse que a vítima saiu de bicicleta para fazer uns serviços em terrenos que ele tinha na região e retornou para buscar as chaves, momento em que ao chegar em frente a casa, acabou sendo atropelado pelo veículo Up, que era conduzido por uma mulher.

A motorista, ainda segundo relato feito ao site, estaria em alta velocidade, mas o fato não foi confirmado pelos policiais que foram chamados ao local do acidente.

Com o impacto da batida, o corpo da vítima acabou sendo arremessado a alguns metros do local onde foi atropelado. O para-brisa do carro ficou destruído com o acidente.

Uma testemunha disse que viu quando, a motorista subia pela rua do Hipódromo e o idoso teria atravessado na frente do carro de forma brusca. Ela ainda teria tentado frear o veículo para evitar o atropelamento, mas não conseguiu.