Idoso troca golpes de foice com homem que invadiu chÃ¡cara

Golpes de foice Idoso troca golpes de foice com homem que invadiu chácara Os dois ficaram feridos e precisaram ser socorridos

Dois ficaram feridos durante invasão de uma propriedade localizada na Chácara do Poderes, em Campo Grande, no início da tarde desta segunda-feira. Idoso de 75 anos estava no local e desferiu golpes de foice contra rapaz de 26 anos, que reagiu de volta utilizando o mesmo instrumento.

A confusão foi percebida por vizinhos, quando viram o idoso sair correndo pela região próxima ao Parque dos Poderes. Eles conseguiram conter Moacir Otazu de Souza, 26 anos, e acionaram a polícia e Corpo de Bombeiros.

Ambos foram feridos nos braços. O idoso foi encaminhado para unidade de saúde com ferimento profundo com cerca de 10 centímetros. Já Moacir teve ferimentos mais leves e foi encaminhado para 3° Delegacia de Polícia, no Carandá Bosque.

Macir tem uma extensa ficha criminal com passagem por roubo, furto, lesão corporal e ameaça. Em 2016, ele foi condenado por lesão corporal grave. Junto com o comparsa, o rapaz esfaqueou um homem. Em 2017, ele chegou a fugir do Centro Penal Agroindustrial da Gameleira.