Jogos de verão Idosos mostram disposição e vigor nos jogos de verão da melhor idade 2019

O Centro de Convivência do Idoso do Jacques da Luz foi o cenário das competições da primeira edição dos Jogos de Verão da Integração da Melhor Idade. O evento promovido pela Secretaria de Assistência Social, por meio das unidades da Superintendência de Proteção Social Básica se encerrou no último dia 26.

Com objetivo de incentivar a prática esportiva, cultural, recreativa e, estimular a interação entre os participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, as unidades participantes foram os CRAS Canguru, São Conrado, Guanandi, Dom Antônio Barbosa, Los Angeles, Estrela Dalva, CCI Jacques da Luz e Vovó Ziza, e AABB.

O objetivo foi estimulá-los a participarem de atividades recreativas e associativas de esporte, cultura e lazer. Dentre as modalidades esportivas, teve Caminhada de 1000m de 60 a 69 anos (misto), Caminhada de 1000m acima de 70 anos (misto), Arremesso de Pelotas de 60 a 69 anos (misto), Arremesso de pelotas acima de 70 anos (misto), Bocha dupla mista, Bozó dupla mista, Dominó dupla mista, Truco dupla masculina, Vôlei Adaptado e Dança de Salão.

Um dos que saíram alegres e vitoriosos, mesmo sem ganhar prêmio foi a senhora Patrona Moquisay de Souza de 83 anos, do CRAS São Conrado. “Nunca tinha jogado bozó na minha vida, mas foi muito gostoso. Não ganhei, mas só de poder brincar já foi maravilhoso. Vou aprendendo a jogar bozó e quando tiver de novo, eu vou participar.”

Para o coordenador do CCI Jacques da Luz, Fabio Luiz Barros Duarte, idealizador do projeto, o evento o foi um sucesso. “Os jogos fizeram a diferença na vida desses idosos. É um momento deles, onde eles são os protagonistas. Os familiares vieram prestigiar e torcer junto, isso é muito gratificante, porque vimos aquilo que trabalhamos no projeto, o fortalecimento de vínculo” frisou o coordenador.

O senhor Pedro José Martins, de 60 anos, do CRAS Guanandi, que ficou em segundo lugar nas categorias Caminhada de 1000m e no Arremesso de Pelota, era o mais animado da festa. “Gostei muito de participar dos jogos de Verão. Agora é treinar para os próximos jogos e incentivar nosso grupo a participar de outras modalidades”.

Ganhadores

Caminhada 60-69 anos (Feminino)

1º Delfina de Souza – CCI Jacques da Luz

2º Fátima Solange – AABB

3º Elza Mangine – CCI Vovó Ziza

Caminhada 60-69 anos (masculino)

1º Mauro Silva – CCI Jacques da Luz

2º Pedro José – Cras Guanandi

3º Joel Rocha – Cras Canguru

Caminhada +70 anos (Feminino)

1º Vilma Fernandes- CCI Vovó Ziza

2º Celenir Teixeira da Rosa- Cras Canguru

3º Maria da Conceição – Cras Los Angeles

Caminhada +70 anos (masculino)

1º Seioko – Vovó ZIza

2º Valdemar – CCI Vovó Ziza

3º Adão – CCI Vovó Ziza

Arremesso de Pelotas de 60 a 69 anos (masculino)

1º Mauro – CCI Jacques da Luz

2º Pedro José – Cras Guanandi

Arremesso de Pelotas de 60 a 69 anos (feminino)

1º Delfina – CCI Jacques da Luz

2º Vera Lúcia – CCI Vovó Ziza

3º Geni Barreto – Cras Don Antônio

Arremesso de pelotas + 70 (masculino)

1º Adão – CCI Vovó Ziza

2º Valdemar – CCI Vovó Ziza

3º Francisco – CCI Jacques da Luz

Arremesso de pelotas + 70 (feminino)

1º Maria – AABB

2º Vilma – CCI Vovó Ziza

3º Geni – CCI Vovó Ziza

Bocha dupla mista

1º Eliude e Rosa – CCI Vovó Ziza

2º Joana e Elizabeth – AABB

3º Aroldo e Clodoaldo – AABB

Bozó dupla mista

1º Isabel Maria da Silva e Joana Dark – Cras Los Angeles

2º Maria Tereza e Gerusa – CCI Jacques da Luz

3º Victor e Dina – CCI Jacques da Luz

Dominó dupla mista

1º Lupsio e Lenir – CCI Vovó Ziza

2º Vitor Duarte e José Júlio Sobral – Cras Canguru

3º Solange e Georgeo – AABB

Truco dupla

1º Minero e Geraldo – CCI Vovó Ziza

2º Getúlio e Ivanir – CCI Vovó Ziza

3º Lourenço Silva e Genivaldo Alencar – Cras Los Angeles

Dança de Salão

1º Olendrina e Victor – CCI Jacques da Luz

2º Delfina e Mauro – CCI Jacques da Luz

3º Celia e Nilton – AABB

4º Nadir e Raimundo – CCI Vovó Ziza

5º Alcina e Benedito – CRAS Los Angeles

6º Silvia e Haroldo – Cras São Conrado