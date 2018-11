Redes sociais IEL inicia curso sobre uso das redes sociais na vida profissional

Aprender sobre redes sociais e aplicar os conhecimentos na vida pessoal e profissional. É com esse objetivo que mais de 20 pessoas estão reunidas ao longo desta semana para participar do curso “Redes mais que Sociais”, promovido pelo IEL, em Campo Grande, e ministrado pela especialista em marketing Giovana Simioli.

Em cinco noites de curso, que vão somar 20 horas-aulas, os alunos poderão aprender conceito e prática de uso das redes sociais. Giovana Simioli explica que a intenção é que as pessoas aprendam praticando e adaptando os ensinamentos para o seu dia a dia, tanto pessoal quanto profissional.

Nos últimos dias, Giovana Simioli fez o sorteio de uma vaga em sua conta no Instagram e, entre os 300 participantes, a enfermeira e doula Pamela Cristina de Souza, 28 anos, foi a vencedora. Ela não perdeu tempo e ontem, às 18h30, estava a postos para iniciar o primeiro dos cinco dias de aprendizado.

“Eu participei da palestra no início do mês e estava com muita vontade de fazer o curso, fiquei muito feliz quando soube que ganhei o sorteio. Eu soube da promoção em um grupo de amigas e mães e acredito que vai ser importante para eu melhorar a captação de clientes e a divulgação de informações”, disse Pamela de Souza.

O coordenador de desenvolvimento empresarial do IEL, Hugo Bittar, apresentou o Instituto e falou da importância de se manter atualizado com temas importantes. “Nós do IEL buscamos manter os profissionais no mercado de trabalho e, para isso, oferecemos cursos de qualificação em áreas estratégicas, como este. Hoje tudo está nas redes sociais e nós também precisamos estar”, disse.