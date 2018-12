OPORTUNIDADE IFMS abre 1,5 mil de vagas para cursos gratuitos de formação Em 15 de fevereiro, será aplicada uma prova de nivelamento

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) abriu na segunda-feira, 10, 1.596 vagas em cursos gratuitos de Formação Inicial e Continuada (FIC) e Qualificação Profissional para ingresso no primeiro semestre de 2019. São oferecidas 1.205 vagas em cursos a distância e 391 na modalidade presencial.

Os cursos serão oferecidos em Água Clara, Aquidauana, Campo Grande, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Dois Irmãos do Buriti, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Pedro Gomes, Ponta Porã e Três Lagoas.

Para concorrer a uma vaga, o candidato deve ter a escolaridade e/ou a idade mínima exigida para o curso pretendido, de acordo com o anexo II do edital de abertura.

As regras do processo seletivo estão disponíveis no edital. publicado na Central de Seleção do IFMS.

As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas entre os dias 11 de janeiro e 4 de fevereiro, exclusivamente pela Central de Seleção do IFMS.

Os candidatos que não têm acesso à internet poderão fazer a inscrição nos endereços e horários informados nessa lista, de segunda a sexta-feira, exceto recessos e feriados.

Ao preencher a inscrição, o candidato deverá informar o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) em seu nome.

Seleção

Será feita por sorteio eletrônico previsto para o dia 6 de fevereiro. O resultado com a classificação de todos os candidatos deverá ser divulgado no dia seguinte. A publicação do resultado final e da primeira chamada está prevista para 11 de fevereiro.

As matrículas deverão ser feitas nos dias 13, 14 e 15 do mesmo mês, sendo que novas chamadas poderão ser divulgadas, caso haja vagas disponíveis. O início das aulas está previsto para 25 de fevereiro.

Nivelamento

No dia 15 de fevereiro, será aplicada uma prova prática de nivelamento para candidatos que não possuem certificado de conclusão de inglês básico e de espanhol básico.

Deverão fazer a prova os inscritos nos cursos de Inglês Básico II (distância), Inglês Básico Primeira Etapa Nível II (presencial), Espanhol Básico Primeira Etapa Nível III e Espanhol Intermediário Segunda Etapa Nível I.

A prova avaliará as habilidades de compreensão escrita, oral e auditiva, como forma de comprovação de conhecimento básico. O preenchimento da vaga está condicionado à aprovação neste nivelamento.

Formação Inicial e Continuada

Os cursos de qualificação profissional oferecidos pelo IFMS conduzem o estudante à capacitação, ao aperfeiçoamento, à especialização e à atualização profissional, em todos os níveis de escolaridade.

No caso dos cursos a distância (semipresenciais), os estudantes selecionados deverão participar de encontros presenciais, de acordo com o disposto no anexo II do edital de abertura. O certificado tem validade nacional e habilita o estudante egresso ao exercício profissional.