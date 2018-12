IFMS IFMS abre 200 vagas para curso de especialização em cinco municípios O edital de abertura está disponível na Central de Seleção do instituto

Profissionais com diploma de graduação e servidores do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) poderão participar de processo seletivo aberto para ingresso na especialização lato sensu em Educação Profissional, Científica e Tecnológica. São ofertadas 200 vagas nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí e Nova Andradina para ingresso no primeiro semestre de 2019. O edital de abertura está disponível na Central de Seleção do IFMS.

A especialização é oferecida gratuitamente e destinada a portadores de diploma de graduação. Há vagas para servidores do IFMS e para o público externo. As inscrições poderão ser feitas a partir da próxima quarta-feira (5), e seguem até 17 de janeiro. O interessado deve se inscrever na Página do Candidato da Central de Seleção.

Os inscritos terão até 18 de janeiro para confirmar a inscrição presencialmente na Central de Relacionamento (Cerel) do campus do IFMS onde a vaga é ofertada. Deverão ser apresentados o comprovante gerado no ato da inscrição e o documento de identificação com foto.

A seleção será feita por meio de sorteio eletrônico previsto para o dia 4 de fevereiro.

Especialização - É ofertada em Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas, com encontros semanais nos campi do IFMS. Algumas disciplinas podem ser oferecidas a distância.

Com duração de 18 a 24 meses, o curso tem carga horária de 360 horas, acrescidas de 60 horas para conclusão do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).

Os concluintes receberão o título de especialista na área, permitindo a atuação na educação profissional, científica e tecnológica. O curso também permite a equivalência a licenciatura para graduados não licenciados, já em efetivo exercício da profissão docente na área. O início das aulas está previsto para 20 de fevereiro.

*Com assessoria