Graduação IFMS abre 362 vagas na graduação para portadores de diploma e transferências

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) publicou nesta segunda-feira, 4, o edital que abre 362 vagas em cursos de graduação para portadores de diploma e transferências interna e externa nos dez campi da instituição. O documento está disponibilizado na Central de Seleção.

São oferecidas 16 opções de cursos, entre superiores de tecnologia, bacharelados e licenciaturas, nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

Em Dourados são 18vagas. Na capital, as vagas chegam a 21.

Para concorrer a uma vaga, o candidato deve ter diploma de nível superior (portador de diploma), estar cursando graduação em outra instituição de ensino (transferência externa), ou ser estudante do IFMS que queira se transferir para outro curso dentro da mesma área de conhecimento (transferência interna).

O interessado deve fazer a inscrição pessoalmente na Central de Relacionamento (Cerel) do campus no qual pretende fazer o curso nos dias 11 e 12 de fevereiro. Os endereços e horários de atendimento estão disponíveis no edital de abertura do processo seletivo.

Para cada uma das situações previstas no edital, é preciso apresentar documentos específicos.

Portador de diploma e transferência externa: requerimento de inscrição (em duas vias), cópias e originais do RG, CPF, diploma de ensino superior (portador de diploma), comprovante de matrícula recente (transferência externa), histórico acadêmico/escolar (com cargas horárias das disciplinas e notas) e ementa das disciplinas.

Transferência interna: cópias do RG, CPF, histórico escolar e uma carta pessoal informando os motivos da transferência.

Seleção – A documentação entregue pelos candidatos será analisada por comissões, formadas por três servidores, nomeadas pelos diretores-gerais dos campi. A classificação será feita com base no histórico escolar e nas ementas.

A previsão é que o resultado preliminar seja divulgado no dia 19 de fevereiro, e o final no dia 22. As matrículas deverão ser feitas entre os dias 22 e 25 do mesmo mês.

Candidatos não convocados na primeira chamada irão compor uma lista de espera, que poderá ser utilizada para o preenchimento das possíveis vagas remanescentes.

Enriquecimento Curricular – Também está aberto o processo seletivo para matrícula em unidades curriculares (disciplinas) em regime de Enriquecimento Curricular para estudantes do IFMS. O objetivo é dar a oportunidade ao acadêmico de cursar disciplinas não previstas no curso em que está matriculado.

Há vagas nos campi Aquidauana, Campo Grande, Coxim e Dourados.

O edital com as regras do processo seletivo está disponível na Central de Seleção do IFMS.

Veja as vagas disponíveis em 10 cidades, clicando aqui.