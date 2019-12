EDUCAÇÃO IFMS abre 680 vagas em cursos gratuitos de Espanhol, Inglês e Libras Inscrições vão de 16 de dezembro a 17 de janeiro, pela internet. Vagas são ofertadas em oito municípios do Estado

Foto: Divulgação

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) publicou nessa terça-feira, 10, o edital de abertura do processo seletivo para cursos gratuitos de Formação Inicial e Continuada (FIC). São ofertadas 670 vagas para Espanhol, Inglês e Libras, nos níveis básico e intermediário.



Com início no primeiro semestre letivo de 2020, os cursos são viabilizados por meio do Centro de Idiomas da (Cenid) da instituição, nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Ponta Porã e Três Lagoas.



As vagas são ofertadas de duas maneiras: para turmas iniciantes e para as que já se encontram em andamento, o que exige a realização de uma prova de nivelamento. Para concorrer, é necessário possuir ensino fundamental I completo.



O edital, com as normas do processo seletivo, está publicado na Central de Seleção.



Inscrições - Assim como os cursos, as inscrições são gratuitas e devem ser feitas entre os dias 16 de dezembro e 17 de janeiro, exclusivamente pela Página do Candidato da Central de Seleção. Aqueles que nunca acessaram o sistema de inscrição do IFMS precisam fazer o cadastro previamente.



Os interessados em participar que não tiverem acesso à internet podem procurar os campi onde as vagas são ofertadas, nos endereços e horários relacionados no anexo IV do edital. Não haverá atendimento nos finais de semana, feriados e períodos de recesso.



A seleção dos candidatos inscritos será feita por meio de sorteios eletrônicos.



Nivelamento - Os candidatos que desejam ingressar nas turmas acima do nível básico I precisam passar por uma prova, marcada para 15 de fevereiro, com o objetivo de avaliar o nível de proficiência e os conhecimentos prévios necessários para ingresso em cada nível. É o teste que definirá o nível da turma a que cada candidato concorrerá no sorteio eletrônico.



A prova será composta por 42 questões de múltipla de escolha, visando avaliar a compreensão auditiva, visual e geral da língua (gramática e vocabulário). Independentemente do resultado obtido no teste de nivelamento, o preenchimento da vaga só será possível caso o candidato seja selecionado por sorteio, previsto para o dia 19 de fevereiro.



Cenid - Os cursos FIC de idiomas oferecidos pelo Instituto conduzem o estudante à capacitação, ao aperfeiçoamento e ao conhecimento de uma língua adicional. O certificado tem validade nacional e atesta o conhecimento no nível concluído.



Ofertados em duas etapas, com três semestre cada um, os cursos se destinam a estudantes, servidores do IFMS e comunidade externa, tendo a finalidade de fomentar o processo de internacionalização da instituição.



As aulas para os selecionados começam em fevereiro (turmas iniciantes) e março (turmas em andamento).

Fonte: IFMS