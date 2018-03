IFMS abre inscriÃ§Ãµes de curso para professores da rede pÃºblica

Educação IFMS abre inscrições de curso para professores da rede pública 'A capacitação terá início no dia 7 de abril, das 8h às 10h'

Foto: Reprodução

O Campus Campo Grande do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com inscrições abertas para o curso semipresencial “Estratégias de Ensino e Aprendizagem”, voltado a professores da rede pública da Capital. São oferecidas 50 vagas.

A inscrição deve ser feita até o dia 4 de abril, via formulário online.

A capacitação tem como objetivo auxiliar na melhoria da qualidade das aulas por meio da utilização adequada de técnicas de ensino.

A capacitação terá início no dia 7 de abril, das 8h às 10h, e contará com mais três encontros presenciais, um sábado a cada mês, no próprio campus do IFMS, localizado na Rua Taquari, 831, Bairro Santo Antônio.

Também estão previstas atividades a distância.

O curso é coordenado pelas professoras de Metodologia do IFMS, Gisela Suppo e Marilyn Matos. Os participantes receberão certificado com carga horária de 40 horas.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3357-8500 ou pelo e-mail gisela.suppo@ifms.edu.br.