Educação IFMS abre inscrições para portador de diploma e transferências em cursos de graduação

Por: Jhoseff Bulhões, com assessoria

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com inscrições abertas para portadores de diploma e transferências (interna e externa) para ingresso no primeiro semestre deste ano em cursos superiores da instituição.

Podem participar candidatos com graduação concluída (portador de diploma), que estejam cursando em outra instituição (transferência externa) ou ainda estudante do IFMS que pretende se transferir para outro curso dentro da mesma área de conhecimento (transferência interna).

As inscrições seguem até 20 de janeiro e são gratuitas. Os interessados devem procurar a Central de Relacionamento (Cerel) dos campi. Os endereços e horários de atendimento constam do edital de abertura, disponível na Central de Seleção. O endereço é www.ifms.edu.br/centraldeselecao.

Documentos – Todos os candidatos devem apresentar originais e cópias do RG e CPF.

Para portador de diploma e transferência externa são necessários também o requerimento de inscrição (duas vias), diploma de conclusão de curso ou comprovante de matrícula recente, histórico acadêmico (com carga horária das disciplinas cursadas) e ementas.

O curso de origem do candidato precisa ser autorizado e/ou reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

Já para a transferência interna, o estudante do IFMS deve apresentar o histórico acadêmico e uma carta pessoal informando os motivos para solicitação da transferência.

Cursos – No total, são oferecidas 171 vagas em cursos de bacharelado, licenciatura e tecnologia nos campi Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas, conforme a tabela abaixo.

A seleção será realizada pelas comissões formadas em cada campus com base na documentação entregue pelo candidato.

A classificação será definida a partir da análise do histórico acadêmico e das ementas, observando a similaridade de conteúdos e carga horária entre as disciplinas.

O resultado está previsto para ser divulgado dia 14 de fevereiro.

A matrícula dos convocados na primeira chamada será feita até 20 de fevereiro. A segunda chamada será publicada a partir do dia seguinte, caso haja vagas remanescentes.