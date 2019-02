IFMS IFMS abre inscrições para vagas remanescentes do Sisu

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) recebe a partir desta segunda-feira, 18, inscrições para o processo seletivo com vagas remanescentes do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

A oferta é para opções de licenciaturas, bacharelados e cursos superiores de tecnologia nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas. O ingresso previsto dos estudantes selecionados ocorre já neste primeiro semestre letivo.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até o próximo domingo, 24, pela Página do Candidato.

Ao se inscrever, o candidato deve optar concorrer a uma das vagas disponíveis, cabendo e ele certificar-se de que cumpre os requisitos estabelecidos para a vaga que deseja concorrer, conforme a política de cotas.

O candidato deve ainda informar um endereço de e-mail válido, para o envio do comprovante de inscrição e eventuais informações relativas ao processo seletivo.

As regras estão disponíveis no Edital nº 84/2018, publicado na Central de Seleção do IFMS.

Requisitos - Podem se inscrever neste processo seletivo candidatos que tenham participado das edições 2016, 2017 ou 2018 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Em ao menos uma das edições, o candidato deve ter obtido nota acima de zero em todas as provas (redação e áreas do conhecimento).

O candidato deve ainda realizar inscrição com CPF do próprio, para que a consulta da nota do candidato seja possível junto ao arquivo de notas do Enem.

Seleção - Será feita exclusivamente com base na nota total mais alta alcançada pelo candidato nas edições de 2016, 2017 e 2018 do Enem.

A nota total é o resultado da soma das notas das provas nas áreas de conhecimento e de redação, juntamente com o percentual do bônus da cota local - candidatos inscritos na ampla concorrência podem ter um bônus de 20% sobre a nota do Enem, devendo residir e ser domiciliado na área de abrangência do campus onde concorre à vaga, conforme a relação dos municípios contemplados disponível no edital do processo seletivo.

Cronograma - O resultado preliminar deve ser divulgado na Central de Seleção no dia 26 de fevereiro.

Já o resultado final será divulgado em 7 de março. Nesta mesma data, os candidatos classificados e convocados deverão comparecer ao campus onde concorrem à vaga para a chamada presencial.

Se necessária, uma reconvocação dos candidatos para preenchimento de vagas remanescentes será divulgada na Central de Seleção no dia 11 de março, conforme previsto no cronograma.

Para conhecer a oferta de cursos superiores do IFMS, os interessados podem acessar a página dos Cursos de Graduação.