SISU IFMS abre inscrições para vagas remanescentes do SISU São 16 vagas em Campo Grande e 21 em Corumbá

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) está com inscrições abertas no processo seletivo para vagas remanescentes em cursos de graduação oferecidos no Sisu (Sistema de Seleção Unificada) para o 2º semestre.

São 16 vagas para o curso de Sistemas para Internet, em Campo Grande, e 21 vagas para o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, em Corumbá.

O item 6 do edital de abertura do processo seletivo (que pode ser acessado aqui), publicado na Central de Seleção do IFMS, previa que, caso houvesse vagas remanescentes após a convocação da terceira chamada, um novo processo seletivo seria aberto pela instituição.

Podem se inscrever os candidatos que fizeram o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) nos anos de 2016, 2017 ou 2018 e que obtiveram nota acima de zero nas provas de redação e em todas as áreas do conhecimento.

Há vagas reservadas a candidatos que cursaram todo o ensino médio na rede pública. Desse total, há cotas aos que comprovarem renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, aos que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas, e a pessoas com deficiência.

Já os candidatos que residirem na área de abrangência dos campo, inscritos na ampla concorrência, podem solicitar o bônus de 20% sobre a nota do Enem, por meio de uma ação afirmativa local.

Inscrições

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até 8 de julho, na Página do Candidato (clicando aqui) da Central de Seleção. É obrigatório que o candidato faça a inscrição com o número do próprio CPF (e não de terceiros), para que o IFMS possa consultar as notas nos arquivos do Enem.

O candidato também deve, obrigatoriamente, informar um endereço de e-mail válido, para o qual será enviado o comprovante de inscrição e informações relativas ao processo seletivo.

Ao final da inscrição online, será emitido um comprovante com o nome do candidato, número da inscrição, CPF, processo seletivo para o qual se inscreveu, campus do IFMS onde concorre à vaga, opção de curso, descrição da cota para a qual escolheu concorrer, além de data e hora do cadastro.

Seleção

Será feita com base na nota total mais alta alcançada pelo candidato nas edições 2016, 2017 ou 2018 do Enem.

A nota total é o resultado da soma das notas nas áreas de conhecimento (Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias) e da redação, juntamente com o percentual do bônus da cota local, se for o caso.

Os candidatos serão classificados em ordem decrescente, de acordo com a maior nota obtida dentre as três

últimas edições do Enem, observando a opção de cota do candidato.

A divulgação do resultado preliminar está prevista para 9 de julho. No dia 12, serão publicados o resultado final e a chamada presencial para a matrícula.

Caso ainda haja vagas remanescentes, no dia 17 de julho será feita a reconvocação dos candidatos.

Cursos

Com duração de dois anos e meio, o curso superior de tecnologia em Sistemas para Internet, oferecido em Campo Grande, forma profissionais aptos a atuar no desenvolvimento, segurança e manutenção de programas, aplicativos e projetos de sistemas, além de páginas e portais para internet e intranet.

Já o curso superior de tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas é oferecido em Corumbá e tem duração de três anos. O tecnólogo dessa área realiza a programação e cria softwares para equipamentos.