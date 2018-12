IFMS IFMS abre mil vagas em cursos de graduação

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) publicou nesta terça-feira, 4, o edital que abre mil vagas nos cursos de graduação oferecidos gratuitamente pela instituição em dez municípios. O ingresso será feito pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

São ofertadas 17 opções de cursos, entre superiores de tecnologia, licenciaturas e bacharelados, nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

Podem concorrer às vagas aqueles que prestaram a edição 2018 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e que obtiveram nota acima de zero na redação e em todas as áreas do conhecimento.

O edital nº 084/2018, com todas as regras do processo seletivo, está disponível na Central de Seleção do IFMS.

Cronograma - As inscrições deverão ser feitas na página do Sisu, entre os dias 22 e 25 de janeiro.

A divulgação da primeira chamada está prevista para o dia 28, na página do Sisu, e as matrículas deverão ser feitas entre 30 de janeiro e 4 de fevereiro.

Candidatos não selecionados poderão participar da lista de espera. A manifestação deverá ser feita na página do Sisu entre 28 de janeiro e 4 de fevereiro.

Ações Afirmativas (cotas) - Metade das vagas ofertadas pelo IFMS é reservada aos candidatos que cursaram todo o ensino médio na rede pública. Desse total, há cotas aos que comprovarem renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, aos que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas, e a pessoas com deficiência.

O IFMS também tem uma ação afirmativa de caráter local. Os candidatos inscritos na ampla concorrência poderão ter um bônus de 20% sobre a nota do Enem.

Nesse caso, o candidato deve residir e ser domiciliado na área de abrangência do campus onde concorre à vaga. A relação dos municípios contemplados consta no edital do processo seletivo.

A opção por qualquer uma das ações afirmativas deverá ser feita no ato da inscrição.

Novo curso - Em 2019, o IFMS passará a ofertar uma nova graduação. É o bacharelado em Engenharia de Computação, que será oferecido em Três Lagoas. Foram abertas 40 vagas em turno integral.

Já o curso superior de Tecnologia de Sistemas para a Internet de Três Lagoas deixa de ser ofertado.

Saiba mais sobre os cursos superiores do IFMS na página dos Cursos de Graduação.