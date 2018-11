Exame de Seleção IFMS aplica Exame de Seleção 2019 neste domingo em dez municípios

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) aplica neste domingo, 25, o Exame de Seleção 2019, prova para ingresso em cursos técnicos integrados ao ensino médio, em Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

Os locais de prova e endereços em cada município estão disponibilizados no edital 064.4/2018, publicado na Central de Seleção, e na tabela ao final deste texto.

Para os candidatos de Campo Grande, foi disponibilizado um mapa de acesso aos dois locais de prova que será aplicada na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS): Unidade 6 e Complexo Multiuso.

O que levar? - Os candidatos deverão apresentar, nos locais de prova, um documento oficial de identificação com foto, a partir das 7 horas. Os portões serão fechados às 8 horas. A prova terá início às 8h15, horário de Mato Grosso do Sul.

Aqueles que não têm documento de identificação oficial com foto poderão apesentar a certidão de nascimento. Nesse caso, será feita a coleta de identificação da digital do inscrito.

Poderão ser mantidos sobre a mesa, durante a prova, o documento oficial com foto, lápis ou lapiseira, borracha e caneta esferográfica de tinta azul ou preta, com tubo de material transparente. O candidato poderá levar água, em garrafa transparente e sem rótulo, e pequenos lanches.

Com até quatro horas de duração, a prova terá 50 questões de múltipla escolha, sendo 20 de matemática, 20 de língua portuguesa e 10 de conhecimentos gerais.

O conteúdo programático está disponível na Central de Seleção do IFMS.

Inscritos - Foram registradas 4.167 inscrições, o maior número desde que o processo seletivo começou a ser aplicado pelo IFMS, em 2009.

Os inscritos concorrem a 1.350 vagas nos cursos técnicos integrados em Agricultura, Agropecuária, Alimentos, Edificações, Eletrotécnica, Informática, Informática para Internet, Mecânica e Metalurgia.

O curso mais concorrido é o técnico em Informática vespertino de Campo Grande, com quase 21 candidatos por vaga. Na sequência, aparecem o técnico em Eletrotécnica matutino, também oferecido na capital, com 11 candidatos por vaga; e o técnico em Informática do Campus Corumbá (matutino), com 9 candidatos por vaga.

Datas importantes - O gabarito preliminar da prova será publicado na segunda-feira, 26, e a divulgação do final está prevista para 3 de dezembro.

A previsão é que o resultado preliminar do Exame de Seleção seja divulgado no dia 14 de dezembro. No dia 19 do mesmo mês será publicado o resultado final e a primeira chamada.

O período de matrícula da primeira chamada será entre os dias 14 e 17 de janeiro.

Em caso de dúvidas sobre o Exame de Seleção 2019, o contato deve ser feito pelo e-mail processoseletivo@ifms.edu.br.