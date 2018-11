IFMS IFMS divulga gabarito da prova para ingresso em cursos técnicos integrados Prova aplicada no último domingo, 25, nos dez municípios onde o IFMS tem campus reuniu mais de 3,5 mil candidatos. Resultado será divulgado no dia 14 de dezembro.

Divulgado nesta segunda-feira, 26, o gabarito preliminar do Exame de Seleção 2019, prova para ingresso nos cursos técnicos integrados ao ensino médio oferecidos pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) em dez municípios. Os resultados da questões estão disponíveis na Central de Seleção.

A prova foi aplicada nesse domingo, 25, e reuniu mais de 3,5 mil candidatos nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

O prazo para interpor recurso contra a prova e/ou o gabarito preliminar é esta segunda e terça-feira, 26 e 27. Para recorrer, o candidato deve acessar a Página do Candidato da Central de Seleção.

Os candidatos tiveram até quatro horas para responder 50 questões de múltipla escolha, sendo 20 de Matemática, 20 de Língua Portuguesa e 10 de Conhecimentos Gerais.

O resultado preliminar será divulgado no dia 14 de dezembro. No dia 19, será publicado o resultado final e a primeira chamada. A matrícula da primeira chamada deverá ser feita entre os dias 14 e 17 de janeiro.

Em caso de dúvidas sobre o Exame de Seleção 2019, o contato deve ser feito pelo e-mail processoseletivo@ifms.edu.br.

Exame de Seleção 2019 - Nesta edição do processo seletivo, foram homologadas 4.167 inscrições, o maior número desde que a prova começou a ser aplicado pelo IFMS, em 2009.

Foram ofertadas 1.350 vagas nos cursos técnicos integrados em Agricultura, Agropecuária, Alimentos, Edificações, Eletrotécnica, Informática, Informática para Internet, Mecânica e Metalurgia.

A maior concorrência é a do curso técnico em Informática vespertino oferecido em Campo Grande, com 21 candidatos por vaga. Na sequência, aparecem o técnico em Eletrotécnica matutino, também oferecido na Capital, com 11 candidatos por vaga; e o técnico em Informática do Campus Corumbá (matutino), com 9 candidatos por vaga.

Nesse tipo de curso, o estudante faz o ensino médio e o curso técnico ao mesmo tempo. Após se formar, o diploma possibilita tanto o ingresso na universidade quanto no mundo do trabalho.