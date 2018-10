IFMS IFMS está com inscrições para avaliação de cursos de extensão

Estão abertas as inscrições para a Capacitação em Elaboração e Avaliação de Atividades de Extensão do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS). Podem participar, exclusivamente, estudantes e servidores da instituição, até o dia 9 de novembro, em formulário eletrônico. As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição.

De acordo com o IFMS, existem 154 vagas distribuídas entre as 11 unidades da instituição. Desse total, 135 são destinadas aos docentes e técnicos-administrativos. As outras 19 deverão ser preenchidas por estudantes do IFMS. O curso será oferecido entre os dias 12 e 14 de novembro na reitoria, em Campo Grande, com transmissão por videoconferência aos dez campus. O objetivo é capacitar servidores e estudantes na elaboração e avaliação de atividades de extensão.

"A ideia é aprimorar a redação das propostas de programas, projetos, cursos e eventos, bem como os procedimentos de avaliação. A Política de Extensão do IFMS tem como diretriz promover a qualificação das atividades extensionistas e é isso que estamos fazendo ao promover o curso", explicou Marcelo Oliveira, diretor de Extensão.

Serão abordados os temas "A Extensão no IFMS", elaboração de atividades de extensão sob a ótica do avaliador, e avaliação de atividades de extensão.

A capacitação terá como ministrantes os professores Josiane Roberta rebs e Getúlio Jorge Stefanello Júnior, ambos do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS).

O curso tem carga horária de 20 horas. Os participantes que tiverem frequência mínima de 75% receberão certificado.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail direx@ifms.edu.br ou pelo telefone (67) 3378-9589.