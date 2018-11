IFMS IFMS inicia atendimento presencial para certificação do ensino médio

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) iniciou ontem (19/11), o atendimento presencial para a solicitação do certificado de conclusão do ensino ensino e da declaração parcial de proficiência com base nas notas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2018.

Só podem solicitar os documentos ao IFMS aqueles que escolheram um dos campi da instituição como unidade certificadora no ato da inscrição no Encceja 2018.

Para fazer a solicitação presencial, o interessado deve se dirigir ao campus do IFMS escolhido como unidade certificadora, de segunda à sexta-feira, exceto nos recessos e feriados. Os endereços e horários de atendimento constam no anexo I do edital da certificação pelo Encceja e no quadro ao final deste texto.

Deverão ser entregues os seguintes documentos:

requerimento para emissão de Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou Declaração Parcial preenchido;

original e cópia de documento oficial de identificação com foto, válido em todo o território nacional;

boletim individual com as notas do Encceja e que conste o código de validação.

As notas do Encceja estão disponíveis na página do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). O acesso é feito com o número do CPF e senha pessoal.

A retirada do certificado ou da declaração deve ser feita no campus do IFMS onde foi feita a solicitação.

O prazo para atendimento é de até 30 dias para a declaração parcial e de até 45 dias para o certificado de conclusão, contados a partir da data da solicitação.

Para solicitação ou retirada presencial de um dos documentos, será aceita procuração para essa finalidade. Não há mais necessidade de reconhecer firma da assinatura em cartório, desde que o procurador apresente o documento de identidade da pessoa interessada em obter o certificado ou a declaração.

Solicitação online

A principal novidade, este ano, é que os candidatos que fizerem a solicitação online do certificado de conclusão do ensino médio receberão o documento pronto para impressão por e-mail. No caso da declaração de proficiência, essa possibilidade já era possível desde o ano passado.

Para fazer a solicitação online, o interessado deve acessar o Sistema de Certificação e optar pelo tipo de certificado:

Certificado Encceja: solicitação do certificado do ensino médio para aqueles que atingiram, no mínimo, 100 pontos nas áreas de conhecimento e 5 pontos na redação;

Certificado Encceja com junção de proficiência: solicitação do certificado do ensino médio para aqueles que irão aproveitar os resultados de uma ou mais áreas de conhecimento avaliadas nas edições do Enem de 2009 a 2016; no Encceja Nacional 2006, 2007, 2008 e a partir de 2010; e em todas as edições do Encceja Exterior a partir de 2011.

Declaração de Proficiência: solicitação de declaração de proficiência que comprova que o participante foi aprovado em uma ou mais áreas de conhecimento avaliadas pelo Encceja;

Em seguida, o interessado deve informar dados como nome completo, CPF, endereço de e-mail válido e telefone.

O próximo passo é anexar uma cópia digitalizada de documento oficial de identificação com foto (upload de documento em formato PDF, JPEG, JPG ou PNG).

Por fim, é preciso indicar a edição do Encceja que participou e inserir o arquivo digital ou digitalizado do boletim de resultados do Exame (obtido junto ao Inep).

Requisitos

Os interessados em obter o certificado de conclusão do ensino médio com base no Encceja devem obedecer os seguintes requisitos:

ter mais de 18 anos até a data da realização da primeira prova do Encceja;

não ter concluído o ensino médio;

ter atingido, no mínimo, 100 pontos em cada uma das áreas de conhecimento;

ter atingido, no mínimo, 5 pontos na prova de redação.

Para solicitar a declaração parcial de proficiência, em um ou mais áreas de conhecimento, o candidato deve atender aos requisitos acima e ainda ter atingido:

100 pontos, no mínimo, na área de conhecimento que deseja obter a proficiência;

5 pontos, no mínimo, na prova de redação (para proficiência na área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias).

Todas as regras estão disponíveis nos editais publicados na Central de Seleção do IFMS.

Importante

Os campi do IFMS estão localizados em Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas. Na capital, a solicitação deve ser feita no campus, que fica na Rua Taquari, 831, Santo Antônio. A reitoria, localizada no Bairro Santa Fé, não está apta a prestar o atendimento.

Não serão atendidas solicitações via postal, telefone, fax ou correio eletrônico.

Em caso de dúvidas, o contato pode ser feito com a Diretoria de Gestão Acadêmica (Dirga) do IFMS pelo e-mail dirga@ifms.edu.br ou na Central de Relacionamento (Cerel) dos campi da instituição.