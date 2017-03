IFMS oferta 890 vagas em cursos de qualificaÃ§Ã£o profissional a distÃ¢ncia

Educação IFMS oferta 890 vagas em cursos de qualificação profissional a distância

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) abriu na última quarta-feira, 15, dois processos seletivos para oferta de 890 vagas em cursos de Formação Inicial e Continuada e Qualificação Profissional (FIC), na modalidade de educação a distância.

Pelo Edital 018/2017, são oferecidas 340 vagas para os cursos de Espanhol Básico e Inglês Básico, nos municípios de Água Clara, Aquidauana, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas. Eles são destinados a candidatos que estejam cursando ou tenham concluído o Ensino Médio.

As outras 550 vagas são ofertadas pelo Edital 019/2017 nos cursos de Operador de Computador e Vendedor, em Aquidauana, Brasilândia, Coxim, Corumbá, Dourados, Jardim, Nova Andradina, Pedro Gomes, Ponta Porã e Três Lagoas. O requisito é ter o Ensino Fundamental completo.

Em cada edital consta o número de vagas ofertadas em cada curso, local e turno, além dos dias em que serão realizados os encontros presenciais.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas entre 21 de março e 6 de abril, pela Página do Candidato da Central de Seleção do IFMS. O endereço é www.ifms.edu.br/centraldeselecao.

Matrícula – A homologação das inscrições será publicada na Central de Seleção no dia 7 de abril, e a listagem final de inscritos no dia 13.

As vagas disponíveis nos cursos serão preenchidas por ordem de chegada ao local da matrícula, agendada para 17 e 18 de abril. A ausência do candidato neste período implica em perda do direito à vaga.

Será necessário apresentar o requerimento de matrícula devidamente preenchido e assinado, originais e cópias do CPF, RG, certidão de nascimento ou casamento, uma foto 3×4, além dos demais documentos dispostos em cada edital.

Também é necessário apresentar cópias e originais do documento que comprove estar em dia com o serviço militar, no caso de candidato do sexo masculino e maior de 18 anos, e do documento de quitação com as obrigações eleitorais, para maiores de idade.

Se necessárias, novas chamadas para matrícula de candidatos inscritos poderão ser realizadas pelos campi.

Reunião – Os matriculados deverão comparecer à reunião para sensibilização e repasse de informações sobre o curso, prevista para o dia 24 de abril, nos polos de apoio presencial. As aulas começam no mesmo dia.

Em caso de dúvidas, o contato com o Centro de Referência em Tecnologias Educacionais e Educação a Distância (Cread) do IFMS pode ser feito pelo e-mail selecao.cread@ifms.edu.br ou pelo telefone (67) 3378-9640.