IFMS IFMS promove Festival de Arte e Cultura em Coxim

O Campus Coxim do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) inicia nesta quinta-feira, 4, a edição 2018 do Festival de Arte e Cultura no município, com diversas atividades gratuitas abertas à comunidade.

A programação nos períodos matutino e vespertino conta com apresentações musicais e teatrais, roda de leitura, oficinas de pintura e tipografia, de poesia falada, e de confecção de flores em EVA. Essas atividades são promovidas no campus do IFMS, localizado na Rua Salime Tanure, s/n, Bairro Santa Tereza.

A partir das 19 horas, o Festival é realizado no auditório da Universidade do Estado de Mato Grosso do Sul (UEMS). Além da abertura oficial do evento, a comunidade tem a oportunidade de assistir a apresentações variadas de música, dança e teatro.

Já na sexta-feira, 5, o evento segue com oficina de poesia com o escritor Altair Ferreira,às 9 horas, festival estudantil de calouros, às 14 horas, e a festa das cores a partir das 16 horas, no estacionamento do campus, com show de música eletrônica, e distribuição de pó colorido para os participantes, no estilo conhecido como Holi – festival antigo indiano em que se comemora a chegada da primavera.

A partir das 19 horas, ocorre o encerramento do Festival, com exposições de artistas locais, degustação de pratos típicos de Coxim e shows musicais, também no estacionamento do campus.

A programação completa está disponível na página do evento (www.ifms.edu.br/arteecultura).

Para mais informações, o contato com o Campus Coxim pode ser feito pelo telefone (67) 3291-9600 ou e-mail gabin.cx@ifms.edu.br.

Festival - Este é o terceiro ano de realização do evento que busca estimular o desenvolvimento de atividades culturais e artísticas, além de incentivar a circulação da produção artística e cultural como meio de promoção do desenvolvimento social, e despertar o interesse da comunidade externa para as ações desenvolvidas na instituição.

Coordenado localmente por servidores em cada campus, o Festival é organizado pela Pró-Reitoria de Extensão (Proex).

A edição 2018 do evento já foi realizada em Aquidauana, Jardim, Naviraí, Ponta Porã, Dourados, Campo Grande e Três Lagoas.

Até novembro, o Festival de Arte e Cultura também será promovido em Corumbá (20 a 24 de novembro) e Nova Andradina (30 de outubro a 1º de novembro).