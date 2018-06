Educação IFMS tem 1.140 mil vagas abertas à cursos gratuitos em 13 municípios "O certificado tem validade nacional e habilita o egresso ao exercício profissional"

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) está com inscrições abertas para 1.140 vagas distribuídas em 13 municípios. As ofertas são para cursos do FIC (Formação Inicial e Continuada) nas modalidades presencial e a distância. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas aqui no período do dia 25 de junho a 13 de julho.

As vagas oferecidas para os cursos de administrador de redes, programador de dispositivos móveis, vendedor, operador de computador, desenhista de topografia, pedreiro de alvenaria, Inglês, Espanhol e Libras.

Os cursos FIC levam ao estudante capacitação, aperfeiçoamento, especialização e atualização. O certificado tem validade nacional e habilita o egresso ao exercício profissional.

Ao fazer a inscrição, o candidato deve indicar o curso escolhido e respectivo campus. Caso queira alterar a opção de curso, deverá fazer uma nova inscrição, pois somente a última será considerada válida.

Requisitos

Para cada curso ofertado, é necessária uma escolaridade mínima e/ou uma idade mínima. De acordo com o cronograma do processo seletivo, o resultado final e a primeira chamada serão divulgados no dia 23 de julho, e a matrícula deverá ser feita entre os dias 25 e 27. A previsão é que as aulas tenham início no dia 6 de agosto. (Veja o edital).

Fonte: *Por Viviane Oliveira