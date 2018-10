Igrejas Igrejas em diferentes bairros terão procissão, missas e carreatas Data é comemorada por fiéis católicos de todo país

Nesta sexta-feira (12), é comemorado o dia de Nossa Senhora de Aparecida, padroeira do Brasil. A data consta no calendário de feriados nacionais do país e em Campo Grande, a paróquia que leva o mesmo nome da santa, localizada na vila Planalto, oferecerá uma programação diferenciada para os devotos.

A programação iniciará na igreja localizada na Avenida Tamandaré, com uma procissão que percorrerá o bairro a partir das 7h, seguida de uma missa às 7h30 e que será celebrada pelo Arcebispo de Campo Grande, Dom Dimas.

O segundo horário de celebração da paróquia está marcado para 10h30 seguido de almoço oferecido aos devotos de outras cidades, com valor simbólico.

No período da tarde, acontecerá uma carreata às 16h e o ponto de concentração para saída é a praça do Papa, localizada na vila Sobrinho. Finalizando as comemorações, às 19h, acontecrá a última missa do dia celebrada por Dom Mariano.

MORENINHAS

Na paróquia Nossa Senhora Aparecida de Moreninhas, localizada na Moreninha I, a programação ficou estabelecida da seguinte forma: os fieis se concentração na igreja Nossa Senhora das Graças, no bairro Nova Lima e saem em procissão às 18h30, até a igreja das Moreninhas. Chegando ao local a missa será celebrada por Dom Dimas.

PERPÉTUO SOCORRO

O santuário Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro realizará amanhã (11 de outubro), um ato comemorativo, em alusão ao aniversário da divisão do Estado. Após a missa do Santíssimo, das 19h15, será inaugurada a bandeira de Mato Grosso do Sul, no Santuário, que ficará hasteada em um mastro de 15 metros ao lado da entrada da igreja. Também será plantado um ipê amarelo, árvore símbolo do Estado.

Na sexta-feira (12), às 19h será celebrada na catedral uma missa em ação de graças a Nossa Senhora de Aparecida.