Governo II Encontro das Escolas reúne servidores e apresenta case de sucesso

A Fundação Escola de Governo (Escolagov) realiza nesta quarta-feira (19) o II Encontro da Rede de Escolas de Governo de MS. O evento será no auditório do Instituto de Meio Ambiente (Imasul), com início as 07h30 e tem por objetivo definir o plano de trabalho de Regov para 2017, bem como reunir servidores de diferentes esferas e Poderes para a troca de experiências.

Na ocasião, será apresentado o case de sucesso do Governo de MS que colocou o Estado entre os de maior capacidade em captação de recursos por meio do Sistema de Convênios (Siconv), coordenado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

De acordo com o diretor-presidente da Escolagov, Wilton Paulino Junior, o objetivo principal do encontro é fortalecer os laços entre as instituições parceiras. “Esse será nosso segundo encontro oficial. A Regov é de livre acesso a todos os órgãos, departamentos, secretarias, e atua com formação e qualificação do funcionalismo público municipal, estadual, federal, sejam eles do executivo, legislativo ou judiciário. Vamos fortalecer nossa rede para potencializar ainda mais o nível de profissionalização do servidor”, destacou.

Wilton disse ainda que o evento terá dois momento importantes para a troca de experiências. “Serão duas palestras. Uma delas vai tratar sobre processos e a outra vai trazer para os participantes o case de sucesso do Governo do Estado. O servidor da secretaria de Governo e Gestão Estratégica, Luis Carlos Morente, vai falar sobre a criação da Regov que ocorreu por meio de cursos do Sincov, realizado pela Escolagov em 2015 e 2016, os quais foram responsáveis por colocar MS entre os estados com maior capacidade de captação de recursos por meio do sistema federal”, explicou.

Conforme o diretor-presidente, a capacitação de gestores de entidades sem fins lucrativos e de servidores das administrações municipais e estaduais para a utilização do Siconv é fundamental para que consigam receber recursos das transferências voluntarias da União. E, para finalizar, os integrantes da rede vão fechar a agenda de encontros e atividades para 2017.

Participam do evento 54 instituições entre Escolas de Governo, órgãos e setores vinculados à capacitação e formação de servidores públicos. Veja abaixo a programação:

PROGRAMAÇÃO

7h30 – Credenciamento

8h – Abertura: Prof. Wilton Paulino Junior – Diretor-presidente da Fundação Escola de Governo de MS

8h30 – Apresentação cultural

8h45 – Palestra: Gestão de Processo em Rede

Palestrante: Roberto Dornelles – Secretaria de Estado de Fazenda

9h30 – Intervalo

9h45 – Palestra: Case de Sucesso – SICONV/ESCOLAGOV

Palestrante: Luis Carlos Morente – Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica

10h30 – Definição do Plano de Trabalho da REGOV 2017

11h – Considerações Finais

11h30 – Encerramento