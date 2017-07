III Congresso Brasileiro de Ensino da Educaçã III Congresso Brasileiro de Ensino da Educação Física para Saúde começa nesta sexta-feira

“Aproximação entre a formação e atuação profissional” é tema do III Congresso Brasileiro de Ensino da Educação Física para Saúde que começa nesta sexta-feira (7) no anfiteatro do bloco B da Universidade Católica Dom Bosco. O período da manhã, das 8h30 às 11h30 será destinado para o credenciamento, a partir das 13h serão realizados dois minicursos e, às 17h, está prevista a palestra de abertura.

Nesta edição do evento, os minicursos vão abordar temas relacionados ao preparo dos acadêmicos de Educação Física na graduação. O professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) Rogério Firmino vai falar sobre a “Elaboração de Revisões Sistemáticas e suas aplicações no processo formativo de profissionais da saúde”; e o professor da Universidade Estadual de Londrina (UEL) Mathias Loch vai expor a “Formação e atuação dos profissionais de Educação Física na Atenção Básica”.

Já a palestra de abertura do evento será ministrada pelo professor da Universidade de São Paulo (USP) e presidente da Associação Brasileira de Ensino da Educação Física para a Saúde (ABENEFS), que promove o congresso, Douglas Roque Andrade. Na data, ele vai falar sobre “Formação Interprofissional: possibilidades e desafios”.

Essa será a primeira vez que Mato Grosso do Sul recebe o Congresso Brasileiro de Ensino da Educação Física para Saúde. Em 2013, o evento foi realizado em Florianópolis na sede da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e, em 2015, a segunda edição foi na sede da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo.

Desta vez, o congresso segue até sábado (7) e prevê outras duas palestras e ainda duas mesas redondas com o intuito de fomentar o ensino na área de atividade física relacionada à saúde e também a troca de experiências entre profissionais e acadêmicos.

Programação

08/07 (sábado)

8h às 10h30 – Mesas redondas

1. “Diretrizes curriculares da Educação Física”

Participantes: Douglas Roque Andrade (USP) e Silvio Aparecido Fonseca professor da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) e um representante do Conselho Regional de Educação Física de Mato Grosso do Sul (CREF/MS).

2. “Promoção de atividades físicas no SUS: experiências, possibilidades e desafios”

Participantes: Lisandra Konrad professora da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Mathias Loch (UEL) e um representante da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande (Sesau).

10h30 às 12h – Palestra

“A saúde e os desafios intersetorias e interprofissionais na formação do bacharel em Educação Física” ministrada por Silvio Aparecido Fonseca (UESC.)

12h às 13h30 – Intervalo para almoço

13h30 às 15h – Palestra de encerramento

“A aproximação necessária entre a produção do conhecimento com a atuação em promoção da atividade física e saúde” ministrada por Mathias Loch (UEL).

15h às 16h – Reunião de coordenadores dos cursos de Educação Física de Mato Grosso do Sul

16h às 17h – Assembleia da Associação Brasileira de Ensino da Educação Física para a Saúde: Prestação de contas e posse da nova diretoria.