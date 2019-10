Amamentação III Fórum Perinetal discute importância da amamentação e ações para evitar prematuridade

Começa amanhã (24) o III Fórum Perinatal da Rede Cegonha, que irá discutir a amamentação e como evitar o nascimento de prematuros. Na programação do fórum, também está o II seminário Apice On – Aprimoramento e Inovação no Cuidado de Ensino em Obsterícia e Neonatologia, que estuda formas de aproximar as maternidade e rede de atenção básica.

Durante o fórum, serão ministradas palestras para a discussão de medidas que possam ser tomadas para evitar o nascimento de prematuros pelo SUS. Mas, levando em consideração que nem todos os casos conseguem ser evitados, também haverá discussões sobre os cuidados com os bebês que nascem antes do previsto, incluindo a amamentação e a importância do banco de leite para essas crianças.

A Rede Cegonha defende que o pré-natal é uma das maneiras mais eficazes de evitar o nascimento pré-maturo e ainda preconiza a assistência humanizada nessa etapa, assim como no parto, puerpério e a atenção infantil, para crianças de até dois anos.

Durante o seminário, que acontece no período da tarde, ainda na programação do fórum, a intenção é que seja superado o distanciamento entre a maternidade e as unidades de saúde. Será apresentado um panorama da mortalidade infantil em Campo Grande, discutido o pré-natal de alto risco e a visita antecipada da gestante à maternidade, para que ela comece a se habituar ao ambiente e sinta-se mais confortável enquanto estiver internada.