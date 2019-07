João César Mattogrosso Iluminação pública e sinalização de trânsito são destaques de indicações de João César Mattogrosso

O vereador João César Mattogrosso (PSDB) apresentou em Sessão Ordinária dessa terça-feira (02), indicações com pedidos de iluminação pública para cinco bairros da Capital, sendo troca de luminárias queimadas para a Travessa Praia de Maranduba, em frente ao nº 169, Jardim Autonomista; para a Rua Itália, em frente ao nº 373, Jardim Jacy; na Rua Tabira, em frente ao número 424 e 3583, Jardim Tijuca e instalação de braço e de luminárias na Rua Lise Rose, em frente ao nº 1551, Jardim Veraneio. As indicações são encaminhadas ao GAPRE (Gabinete do Prefeito) com cópia para a SISEP (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos).

Para a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) foram encaminhadas indicações para sinalizações de trânsito como a implantação de um quebra-molas na Rua Érico de Oliveira Passos, próximo ao número 96, Chácara Cachoeira; instalação de uma faixa de pedestres no cruzamento das Ruas Marechal Rondon com a Rua Arthur Jorge em frente a Central de Atendimento ao Cidadão, no Centro e sinalização de PARE, no cruzamento da Rua Tabira com a Rua Cabo Verde, Jardim Tijuca.

Atendendo pedidos provenientes do aplicativo CHAMAOJOAO, foi solicitada operação tapa-buraco para a Vila Margarida, Rua Ismael Silva, em frente ao nº 493 e cascalhamento, patrolamento e compactação em toda a extensão das Ruas do Bairro Vivendas do Parque. Outro pedido proveniente do aplicativo foram duas cargas de aterro ou fresa para Rua Antônio Rufino de Souza, nº 50, Jardim Paradiso.

Ainda com encaminhamento para a SISEP, foi solicitada a limpeza e retirada de entulhos das áreas públicas localizadas nos Bairros Parque Dallas e Jardim Mansur e estudo de viabilidade para retirada das árvores de grande porte da beira do Córrego Prosa, localizado na Avenida Ricardo Brandão e Fernando Corrêa da Costa, entre as Ruas Ambrosina Padre João Crippa.